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В этом году планируется масштабная реконструкция объездной дороги Тернополя, - ОГА

Новина українською → Тернополь, Среда 12 мая 2021 10:10
В этом году планируется масштабная реконструкция объездной дороги Тернополя, - ОГА Фото: в Тернополе планируется масштабная реконструкция объездной дороги (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" в Тернополе планируется масштабная реконструкция объездной дороги. Она станет частью самой длинной в Украине международной трассы М-30, которая соединяет Львовскую и Луганскую области и будет иметь общую протяженность около 1400 км.

Об этом сообщает тернопольская ОГА.

Отмечается, что уже сейчас на объездной дороге Тернополя строят новую двухуровневую дорожную развязку европейского образца. Сейчас работы ведутся на Гаевском путепроводе.

"Первый уровень путепровода будет служить для пропуска транспорта через объездную дорогу. В то же время нижняя дорога двухуровневой развязки соединять ул. Гаевую и с. Великие Гаи", - говорится в сообщении.

Обновленная объездная дорога возле Тернополя объединит международные автомобильные трассы М-12 на участке Тернополь - Хмельницкий и М-19 на участке Тернополь - Дубно и позволит освободить город от транзитного транспорта, существенно улучшит экологическую ситуацию и безопасность движения в областном центре.

Первая очередь Северной объездной Тернополя будет иметь протяженность 8,6 км. Пропускная способность дороги составит 40 000 автомобилей в сутки. Там обустроят 4 полосы движения с возможностью расширения до 6 полос.

В дальнейшем Северную объездную дорогу планируют продлить от дороги М-19 к дороге М-09 на участке Тернополь - Львов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрено ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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