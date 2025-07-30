Павлоград під атакою дронів: у місті пролунали вибухи

"У Павлограді чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Перед цим військові інформували, що на сході Дніпропетровської області зафіксовано ворожі дрони. Їх курс був - північно-західний. Окрім того, у Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців Павлограда та району бути в укриттях.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Харківській, Сумській, Чернігівській та частині Київської областей.