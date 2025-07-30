Павлоград под атакой дронов: в городе прогремели взрывы

В ночь на 30 июля серия взрывов прогремела в Павлограде Днепропетровской области. В направлении города летели дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Павлограде слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.
Перед этим военные информировали, что на востоке Днепропетровской области зафиксированы вражеские дроны. Их курс был - северо-западный. Кроме того, в Воздушных силах ВСУ призвали жителей Павлограда и района быть в укрытиях.
По состоянию на 00:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской и части Киевской областей.
Напомним, что российские оккупанты периодически атакуют Павлоград Днепропетровской области.
Например, в ночь на 19 июля и тем же утром на Павлоград была совершена самая массированная атака, звучали взрывы за взрывом. Враг бил по городу ракетами и беспилотниками.
Как уточнил глава ОВА Сергей Лысак, в результате российских ударов вспыхнули пожары, были повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.
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