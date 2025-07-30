Павлоград под атакой дронов: в городе прогремели взрывы

"В Павлограде слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

Перед этим военные информировали, что на востоке Днепропетровской области зафиксированы вражеские дроны. Их курс был - северо-западный. Кроме того, в Воздушных силах ВСУ призвали жителей Павлограда и района быть в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:45 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской и части Киевской областей.