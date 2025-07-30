Павлоград під атакою дронів: у місті пролунали вибухи
В ніч на 30 липня серія вибухів пролунала у Павлограді Дніпропетровської області. В напрямку міста летіли дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Дніпро" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Павлограді чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Перед цим військові інформували, що на сході Дніпропетровської області зафіксовано ворожі дрони. Їх курс був - північно-західний. Окрім того, у Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців Павлограда та району бути в укриттях.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Харківській, Сумській, Чернігівській та частині Київської областей.
Обстріл Павлограда
Нагадаємо, що російські окупанти періодично атакують Павлоград Дніпропетровської області.
Наприклад, в ніч на 19 липня і того ж ранку на Павлоград була здійснена наймасовіша атака, лунали вибухи за вибухом. Ворог бив по місту ракетами і безпілотниками.
Як уточнив глава ОВА Сергій Лисак, в результаті російських ударів спалахнули пожежі, були пошкоджені пожежна частина, промислові підприємства і п'ятиповерхова будівля.
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