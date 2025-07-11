Павлоград накрила сильна злива з градом: місто затопило

Негода в Україні

Нагадаємо, у Київській області в четвер, 10 липня, випав великий град розміром із куряче яйце. Він пройшов у Бориспільському та Переяславському районах. Через стихію було пошкоджено дахи будинків та автомобілі.

Кілька днів тому на заході України пройшов ураган. Зокрема, у Рівненській області було пошкоджено дахи 10 будинків, 13 населених пунктів залишилися без електропостачання.

А у Львівській області сильний вітер повалив дерева.

Детальніше про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

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