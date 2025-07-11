Павлоград накрила сильна злива з градом: місто затопило
Павлоград Дніпропетровської області у п'ятницю вдень, 11 липня, накрила сильна злива з градом та шквальний вітер. Внаслідок чого місто затопило, повалено багато дерев.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та пресслужбу Павлоградської міської ради.
Як повідомляється, внаслідок зливи у Павлограді затопило багато машин, десь зірвало дах та попадали дерева.
У мережі місцеві жителі публікують відео негоди.
Як повідомили у Павлоградській міській раді, у місті організована робота з ліквідації наслідків стихії. Працівники КП "Затишне місто" розчищають основні дороги та пішохідні зони. Виконання робіт здійснюється двома бригадами із залученням спеціалізованої техніки.
Роботи будуть виконуватися до кінця світлового дня 11 липня та завтра.
"Закликаємо керівників підприємств усіх форм власності та жителів міста долучитися до ліквідації наслідків негоди на закріплених та прибудинкових територіях", - зазначили у міськраді.
Негода в Україні
Нагадаємо, у Київській області в четвер, 10 липня, випав великий град розміром із куряче яйце. Він пройшов у Бориспільському та Переяславському районах. Через стихію було пошкоджено дахи будинків та автомобілі.
Кілька днів тому на заході України пройшов ураган. Зокрема, у Рівненській області було пошкоджено дахи 10 будинків, 13 населених пунктів залишилися без електропостачання.
А у Львівській області сильний вітер повалив дерева.
Детальніше про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.
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