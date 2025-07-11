Павлоград накрила сильна злива з градом: місто затопило

Павлоград Дніпропетровської області у п'ятницю вдень, 11 липня, накрила сильна злива з градом та шквальний вітер. Внаслідок чого місто затопило, повалено багато дерев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та пресслужбу Павлоградської міської ради.

"Закликаємо керівників підприємств усіх форм власності та жителів міста долучитися до ліквідації наслідків негоди на закріплених та прибудинкових територіях", - зазначили у міськраді.

Роботи будуть виконуватися до кінця світлового дня 11 липня та завтра.

Як повідомили у Павлоградській міській раді, у місті організована робота з ліквідації наслідків стихії. Працівники КП "Затишне місто" розчищають основні дороги та пішохідні зони. Виконання робіт здійснюється двома бригадами із залученням спеціалізованої техніки.

Як повідомляється, внаслідок зливи у Павлограді затопило багато машин, десь зірвало дах та попадали дерева.

Негода в Україні

Нагадаємо, у Київській області в четвер, 10 липня, випав великий град розміром із куряче яйце. Він пройшов у Бориспільському та Переяславському районах. Через стихію було пошкоджено дахи будинків та автомобілі.

Кілька днів тому на заході України пройшов ураган. Зокрема, у Рівненській області було пошкоджено дахи 10 будинків, 13 населених пунктів залишилися без електропостачання.

А у Львівській області сильний вітер повалив дерева.

Детальніше про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

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