Павлоград накрыл сильный ливень с градом: город затопило

Павлоград Днепропетровской области в пятницу днем, 11 июля, накрыл сильный ливень с градом и шквальный ветер. В результате чего город затопило, повалено много деревьев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и пресс-службу Павлоградского городского совета.

Как сообщается, в результате ливня в Павлограде затопило много машин, где-то сорвало крышу и попадали деревья.

В сети местные жители публикуют видео непогоды.

Как сообщили в Павлоградском городском совете, в городе организована работа по ликвидации последствий стихии. Работники КП "Уютный город" расчищают основные дороги и пешеходные зоны. Выполнение работ осуществляется двумя бригадами с привлечением специализированной техники.

Работы будут выполняться до конца светового дня 11 июля и завтра.

"Призываем руководителей предприятий всех форм собственности и жителей города присоединиться к ликвидации последствий непогоды на закрепленных и придомовых территориях", - отметили в горсовете.