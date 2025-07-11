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Павлоград накрыл сильный ливень с градом: город затопило

Павлоград, Днепропетровская область, Пятница 11 июля 2025 18:55
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Павлоград накрыл сильный ливень с градом: город затопило Фото: Павлоград накрыл сильный ливень с градом (facebook.com/pavlogradmrada)
Автор: Татьяна Степанова

Павлоград Днепропетровской области в пятницу днем, 11 июля, накрыл сильный ливень с градом и шквальный ветер. В результате чего город затопило, повалено много деревьев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и пресс-службу Павлоградского городского совета.

Как сообщается, в результате ливня в Павлограде затопило много машин, где-то сорвало крышу и попадали деревья.

В сети местные жители публикуют видео непогоды.

Как сообщили в Павлоградском городском совете, в городе организована работа по ликвидации последствий стихии. Работники КП "Уютный город" расчищают основные дороги и пешеходные зоны. Выполнение работ осуществляется двумя бригадами с привлечением специализированной техники.

Работы будут выполняться до конца светового дня 11 июля и завтра.

"Призываем руководителей предприятий всех форм собственности и жителей города присоединиться к ликвидации последствий непогоды на закрепленных и придомовых территориях", - отметили в горсовете.

Непогода в Украине

Напомним, в Киевской области в четверг, 10 июля, выпал крупный град размером с куриное яйцо. Он прошел в Бориспольском и Переяславском районах. Из-за стихии были повреждены крыши домов и автомобили.

Несколько дней назад на западе Украины прошел ураган. В частности, в Ровенской области были повреждены крыши 10 домов, 13 населенных пунктов остались без электроснабжения.

А во Львовской области сильный ветер повалил деревья.

Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

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