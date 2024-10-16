Павло Вишебаба поділився, як готується читати Радіодиктант-2024

Як розповів військовий, зараз він працює над вимовою, але сподівається, що пізніше його трохи підготують. Вишебаба також зазначив, що не боїться і критики.

“Я думаю, тут важливо дійсно спільний ритуал, який ми придумали в своїй країні, при тому в такий момент, коли дійсно зростає кількість людей, які переходять на українську мову... і коли в цьому році пані Забужко написала текст, тобто цивільна і військовий будуть читати, це дійсно Диктант національної єдності в наші дні,” - розповів Вишебаба.

З письменницею Оксаною Забужко, військовий ще особисто не знайомий. Проте, згадував, що "Світ Забужко" він для себе відкрив, ще навчаючись на філологічному факультеті. Павло вважає її однією з найвизначніших постатей сучасної української літератури.

“Друзі, я думаю, що в Радіодиктанті національної єдності, як і в житті, не треба боятися помилок. Головне – взяти в цьому участь і написати його разом”, - побажав Вишебаба майбутнім учасникам події.