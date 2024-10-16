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Павел Вышебаба поделился, как готовится к Радиодиктанту-2024

Фото: Павел Вышебаба (facebook.com_vyshebaba)
Автор: Катерина Творожникова

Всеукраинский радиодиктант национального единства в 2024 году будет читать писатель, музыкант и военный Павел Вышебаба. Сейчас он к этому готовится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Українське радіо".

Как рассказал военный, сейчас он работает над произношением, но надеется, что позже его немного подготовят. Вышебаба отметил, что критики не боится. 

"Я думаю, здесь важен действительно общий ритуал, который мы придумали в своей стране, притом в такой момент, когда действительно растет количество людей, которые переходят на украинский язык... и когда в этом году госпожа Забужко написала текст, то есть гражданский и военный будут читать, это действительно Диктант национального единства в наши дни", - рассказал Вышебаба.

С писательницей Оксаной Забужко, военный еще лично не знаком. Однако вспоминал, что "Мир Забужко" он для себя открыл, еще учась на филологическом факультете. Павел считает ее одной из выдающихся фигур современной украинской литературы.

"Друзья, я думаю, что в Радиодиктанте национального единства, как и в жизни, не нужно бояться ошибок. Главное - принять участие в этом и написать его вместе”, - пожелал Вышебаба будущим участникам события.

Напомним, автором текста Всеукраинского радиодиктанта национального единства - 2024 станет известная писательница Оксана Забужко.

Ранее мы писали, что Всеукраинский радиодиктант национального единства положил начало Украинскому радио 24 мая 2000 года. Сначала для его проведения выбрали дату перезахоронения Тараса Шевченко, впрочем, впоследствии перенесли на День украинской письменности и языка.

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