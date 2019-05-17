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Павленко уволили с должности директора Института стратегических исследований

Новости » Политика    17.05.2019 - 21:21
Павленко уволили с должности директора Института стратегических исследований
Фото: Ростислав Павленко (Униан)

Порошенко также назначил в. и. о. директора Нацинститута стратегических исследований

Президент Украины Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на соответствующие указы № 244/2019 и № 243/2019 опубликованые на сайте главы государства.

Также Порошенко следующим своим указом №245/2019 назначил в. и. о. директора Нацинститута стратегических исследований.

"Временно возложить исполнение обязанностей директора Национального института стратегических исследований на Яблонского Василия Николаевича - первого заместителя директора Национального института стратегических исследований", - отмечено в указе.

Напомним, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины и начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина подал в отставку.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов 17 мая подал в отставку. Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Петра Порошенко.

РБК-Украина писало, что первый заместитель главы Администрации президента Украины Виталий Ковальчук ушел в отставку.

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