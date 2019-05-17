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Павленка звільнили з посади директора Інституту стратегічних досліджень

Новини » Політика    17.05.2019 - 21:21
Павленка звільнили з посади директора Інституту стратегічних досліджень
Фото: Ростислав Павленко (Уніан)

Порошенко також призначив т. в. о. директора Націнституту стратегічних досліджень

Президент України Петро Порошенко звільнив Ростислава Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відповідні укази № 244/2019 та № 243/2019 опубліковані на сайті глави держави.

Також  Порошенко наступним своїм указом №245/2019 призначив т. в. о. директора Націнституту стратегічних досліджень.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків директора Національного інституту стратегічних досліджень на Яблонського Василя Миколайовича - першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень" - зазначено в указі.

Нагадаємо, перший заступник голови Служби безпеки України та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина подав у відставку. 

Також секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов 17 травня подав у відставку. Турчинов подав у відставку у зв'язку з припиненням повноважень президента Петра Порошенка.

РБК-Україна писало, що перший заступник глави Адміністрації президента України Віталій Ковальчук пішов у відставку.

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