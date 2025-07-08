Павел зробив невтішний прогноз по війні в Україні: триватиме роками

Повномасштабна війна між Україною та Російською Федерацією (РФ) може тривати роками, якщо продовжуватиметься в такому ж дусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Чехії Петра Павела в інтерв'ю BBC.
За словами Павела, російським військовим вдалось окупувати деякі частини української території, але ціною великих жертв й втрат.
"Поки що українська оборона успішна, бо вони завдають російським військам величезної шкоди. Вони здатні утримувати позиції, особливо у важливих для України місцях. І якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх", - додав він.
Президент Чехії відзначив, що окрім підтримки України, також важливо чинити максимальний тиск проти Росії та демонструвати, що "на полі бою немає перемоги.
Чехія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну. Прага надала значну військову допомогу, включаючи танки, артилерію, боєприпаси та навчання українських військових.
На дипломатичному рівні Чехія послідовно виступає за посилення санкцій проти Росії та підтримує євроінтеграцію України.
В кінці травня чеська компанія LPP holding розробила дрони, які керуються штучним інтелектом та стійкі до глушилок. Сотні таких безпілотників були передані Києву.
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