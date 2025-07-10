ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Павел закликав до всеосяжного плану відновлення України:назвав головні аспекти

Четвер 10 липня 2025 15:34
UA EN RU
Павел закликав до всеосяжного плану відновлення України:назвав головні аспекти Фото: Петр Павел, президент Чехії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна потребує всеосяжного плану відновлення, який передбачатиме низку стовпів, зокрема, широкої політичної коаліції й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Чехії Петра Павела під час виступу на конференції з відновлення України.

Як пояснив президент Чехії, план передбачатиме:

  • широку політичну коаліцію, яка об'єднає країни-члени Європейського союзу (ЄС) з іншими партнерами, наприклад, Сполученими Штатами Америки (США), Великою Британією, Канадою, Японією й не тільки.
  • рух від фрагментованої координації до якісного управління. Тоді ж центр ухвалювання рішень зможе самостійно встановлювати пріоритети та розподіляти ресурси, а також наглядати за ними;
  • лідером у питаннях відновлення повинні бути приватні компанії, а державні кошти відіграватимуть роль каталізатора;
  • відновлення України має йти в рамках її долучення до європейського спільного ринку;
  • ресурси повинні використовуватись відповідно до можливостей. Кожна країна долучатиметься до відновлення там, де матиме найбільшу ефективність;
  • необхідно сфокусуватись саме на тих регіонах, які найбільше постраждали. Вони повинні стати центрами відновлення.

"Ми маємо залучати такі інструменти, як спільні запозичення та заморожені російські ресурси для зусиль щодо відновлення", - додав він.

Конференція з відновлення України

З 10 по 11 липня проходить Конференція з питань відновлення України, що продовжує серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України.

Під час сьогоднішньої конференції Зеленський закликав створити коаліцію відновлення України за зразком плану Маршалла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Війна в Україні
Новини
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом