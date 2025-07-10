Павел закликав до всеосяжного плану відновлення України:назвав головні аспекти

Україна потребує всеосяжного плану відновлення, який передбачатиме низку стовпів, зокрема, широкої політичної коаліції й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Чехії Петра Павела під час виступу на конференції з відновлення України.

Як пояснив президент Чехії, план передбачатиме: широку політичну коаліцію , яка об'єднає країни-члени Європейського союзу (ЄС) з іншими партнерами, наприклад, Сполученими Штатами Америки (США), Великою Британією, Канадою, Японією й не тільки.

, яка об'єднає країни-члени Європейського союзу (ЄС) з іншими партнерами, наприклад, Сполученими Штатами Америки (США), Великою Британією, Канадою, Японією й не тільки. рух від фрагментованої координації до якісного управління . Тоді ж центр ухвалювання рішень зможе самостійно встановлювати пріоритети та розподіляти ресурси, а також наглядати за ними;

. Тоді ж центр ухвалювання рішень зможе самостійно встановлювати пріоритети та розподіляти ресурси, а також наглядати за ними; лідером у питаннях відновлення повинні бути приватні компанії , а державні кошти відіграватимуть роль каталізатора;

, а державні кошти відіграватимуть роль каталізатора; відновлення України має йти в рамках її долучення до європейського спільного ринку ;

; ресурси повинні використовуватись відповідно до можливостей . Кожна країна долучатиметься до відновлення там, де матиме найбільшу ефективність;

. Кожна країна долучатиметься до відновлення там, де матиме найбільшу ефективність; необхідно сфокусуватись саме на тих регіонах, які найбільше постраждали. Вони повинні стати центрами відновлення. "Ми маємо залучати такі інструменти, як спільні запозичення та заморожені російські ресурси для зусиль щодо відновлення", - додав він.