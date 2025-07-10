Павел закликав до всеосяжного плану відновлення України:назвав головні аспекти
Україна потребує всеосяжного плану відновлення, який передбачатиме низку стовпів, зокрема, широкої політичної коаліції й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Чехії Петра Павела під час виступу на конференції з відновлення України.
Як пояснив президент Чехії, план передбачатиме:
- широку політичну коаліцію, яка об'єднає країни-члени Європейського союзу (ЄС) з іншими партнерами, наприклад, Сполученими Штатами Америки (США), Великою Британією, Канадою, Японією й не тільки.
- рух від фрагментованої координації до якісного управління. Тоді ж центр ухвалювання рішень зможе самостійно встановлювати пріоритети та розподіляти ресурси, а також наглядати за ними;
- лідером у питаннях відновлення повинні бути приватні компанії, а державні кошти відіграватимуть роль каталізатора;
- відновлення України має йти в рамках її долучення до європейського спільного ринку;
- ресурси повинні використовуватись відповідно до можливостей. Кожна країна долучатиметься до відновлення там, де матиме найбільшу ефективність;
- необхідно сфокусуватись саме на тих регіонах, які найбільше постраждали. Вони повинні стати центрами відновлення.
"Ми маємо залучати такі інструменти, як спільні запозичення та заморожені російські ресурси для зусиль щодо відновлення", - додав він.
Конференція з відновлення України
З 10 по 11 липня проходить Конференція з питань відновлення України, що продовжує серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України.
Під час сьогоднішньої конференції Зеленський закликав створити коаліцію відновлення України за зразком плану Маршалла.
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