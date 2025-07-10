Павел призвал к всеобъемлющему плану восстановления Украины: назвал главные аспекты

Украина нуждается во всеобъемлющем плане восстановления, который будет предусматривать ряд столпов, в частности, широкой политической коалиции и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Чехии Петра Павела во время выступления на конференции по восстановлению Украины.

Как пояснил президент Чехии, план будет предусматривать: широкую политическую коалицию , которая объединит страны-члены Европейского союза (ЕС) с другими партнерами, например, Соединенными Штатами Америки (США), Великобританией, Канадой, Японией и не только.

, которая объединит страны-члены Европейского союза (ЕС) с другими партнерами, например, Соединенными Штатами Америки (США), Великобританией, Канадой, Японией и не только. движение от фрагментированной координации к качественному управлению . Тогда же центр принятия решений сможет самостоятельно устанавливать приоритеты и распределять ресурсы, а также надзирать за ними;

. Тогда же центр принятия решений сможет самостоятельно устанавливать приоритеты и распределять ресурсы, а также надзирать за ними; лидером в вопросах восстановления должны быть частные компании , а государственные средства будут играть роль катализатора;

, а государственные средства будут играть роль катализатора; восстановление Украины должно идти в рамках ее приобщения к европейскому общему рынку ;

; ресурсы должны использоваться в соответствии с возможностями . Каждая страна будет приобщаться к восстановлению там, где будет иметь наибольшую эффективность;

. Каждая страна будет приобщаться к восстановлению там, где будет иметь наибольшую эффективность; необходимо сфокусироваться именно на тех регионах, которые больше всего пострадали. Они должны стать центрами восстановления. "Мы должны привлекать такие инструменты, как совместные заимствования и замороженные российские ресурсы для усилий по восстановлению", - добавил он.