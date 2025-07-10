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Павел призвал к всеобъемлющему плану восстановления Украины: назвал главные аспекты

Четверг 10 июля 2025 15:34
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Павел призвал к всеобъемлющему плану восстановления Украины: назвал главные аспекты Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина нуждается во всеобъемлющем плане восстановления, который будет предусматривать ряд столпов, в частности, широкой политической коалиции и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Чехии Петра Павела во время выступления на конференции по восстановлению Украины.

Как пояснил президент Чехии, план будет предусматривать:

  • широкую политическую коалицию, которая объединит страны-члены Европейского союза (ЕС) с другими партнерами, например, Соединенными Штатами Америки (США), Великобританией, Канадой, Японией и не только.
  • движение от фрагментированной координации к качественному управлению. Тогда же центр принятия решений сможет самостоятельно устанавливать приоритеты и распределять ресурсы, а также надзирать за ними;
  • лидером в вопросах восстановления должны быть частные компании, а государственные средства будут играть роль катализатора;
  • восстановление Украины должно идти в рамках ее приобщения к европейскому общему рынку;
  • ресурсы должны использоваться в соответствии с возможностями. Каждая страна будет приобщаться к восстановлению там, где будет иметь наибольшую эффективность;
  • необходимо сфокусироваться именно на тех регионах, которые больше всего пострадали. Они должны стать центрами восстановления.

"Мы должны привлекать такие инструменты, как совместные заимствования и замороженные российские ресурсы для усилий по восстановлению", - добавил он.

Конференция по восстановлению Украины

С 10 по 11 июля проходит Конференция по вопросам восстановления Украины, продолжающая серию политических мероприятий высокого уровня, посвященных быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины.

Во время сегодняшней конференции Зеленский призвал создать коалицию восстановления Украины по образцу плана Маршалла.

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