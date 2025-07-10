Павел призвал к всеобъемлющему плану восстановления Украины: назвал главные аспекты
Украина нуждается во всеобъемлющем плане восстановления, который будет предусматривать ряд столпов, в частности, широкой политической коалиции и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Чехии Петра Павела во время выступления на конференции по восстановлению Украины.
Как пояснил президент Чехии, план будет предусматривать:
- широкую политическую коалицию, которая объединит страны-члены Европейского союза (ЕС) с другими партнерами, например, Соединенными Штатами Америки (США), Великобританией, Канадой, Японией и не только.
- движение от фрагментированной координации к качественному управлению. Тогда же центр принятия решений сможет самостоятельно устанавливать приоритеты и распределять ресурсы, а также надзирать за ними;
- лидером в вопросах восстановления должны быть частные компании, а государственные средства будут играть роль катализатора;
- восстановление Украины должно идти в рамках ее приобщения к европейскому общему рынку;
- ресурсы должны использоваться в соответствии с возможностями. Каждая страна будет приобщаться к восстановлению там, где будет иметь наибольшую эффективность;
- необходимо сфокусироваться именно на тех регионах, которые больше всего пострадали. Они должны стать центрами восстановления.
"Мы должны привлекать такие инструменты, как совместные заимствования и замороженные российские ресурсы для усилий по восстановлению", - добавил он.
Конференция по восстановлению Украины
С 10 по 11 июля проходит Конференция по вопросам восстановления Украины, продолжающая серию политических мероприятий высокого уровня, посвященных быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины.
Во время сегодняшней конференции Зеленский призвал создать коалицию восстановления Украины по образцу плана Маршалла.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.