Павел торік видав чехам 40 дозволів воювати за Україну: відхилив майже вдвічі більше
Президент Чехії Петр Павел у 2024 році дав 40 офіційних дозволів воювати в Україні. Однак майже вдвічі більше прохань було відхилено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iRozhlas.
Відомо, що у 2024 році дозволів було надано вдвічі більше, ніж у попередньому. Ба більше, серед заявників, чиї прохання були схвалені були і три жінки.
"Минулого року міністр оборони передав президентові загалом 114 заявок від 109 заявників для прийняття рішення. П’ять осіб подали заявку повторно", - повідомив речник Офісу глави держави Філіп Платош.
Загалом протягом усієї своєї каденції Петр Павел отримав заявки про дозвіл проходити службу в Збройних силах України від 181 громадянина Чехії, при цьому задовольнив 60 звернень і відхилив 121 запит.
Зазначається, що найпоширенішою причиною відмови був негативний висновок одного з трьох міністерств - оборони, внутрішніх справ чи закордонних справ.
"Загалом ми оцінюємо запит з кримінально-правової точки зору, наприклад, чи притягувалася раніше особа до кримінальної відповідальності, чи була засуджена тощо. Або з погляду службової діяльності, тобто чи є особа співробітником силових структур. У таких випадках ми не рекомендуємо давати згоду", - пояснив речник Міністерства внутрішніх справ Ондржей Кратошка.
При цьому отримати дозвіл можуть особи з подвійним громадянством або ті, хто хотів би служити в одній з армій Північноатлантичного альянсу.
Нагадаємо, що в серпні 2024 року РБК-Україна писало, що президент Павел дозволив 14 чехам воювати в Україні проти Росії.
Станом на той момент вже 146 чехів мали дозвіл воювати проти РФ на боці України. Адже 132 військовим "зелене світло" дав ще колишній президент Чехії Мілош Земан.
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