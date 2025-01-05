Павел торік видав чехам 40 дозволів воювати за Україну: відхилив майже вдвічі більше

Президент Чехії Петр Павел у 2024 році дав 40 офіційних дозволів воювати в Україні. Однак майже вдвічі більше прохань було відхилено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iRozhlas .

Відомо, що у 2024 році дозволів було надано вдвічі більше, ніж у попередньому. Ба більше, серед заявників, чиї прохання були схвалені були і три жінки.

"Минулого року міністр оборони передав президентові загалом 114 заявок від 109 заявників для прийняття рішення. П’ять осіб подали заявку повторно", - повідомив речник Офісу глави держави Філіп Платош.

Загалом протягом усієї своєї каденції Петр Павел отримав заявки про дозвіл проходити службу в Збройних силах України від 181 громадянина Чехії, при цьому задовольнив 60 звернень і відхилив 121 запит.

Зазначається, що найпоширенішою причиною відмови був негативний висновок одного з трьох міністерств - оборони, внутрішніх справ чи закордонних справ.

"Загалом ми оцінюємо запит з кримінально-правової точки зору, наприклад, чи притягувалася раніше особа до кримінальної відповідальності, чи була засуджена тощо. Або з погляду службової діяльності, тобто чи є особа співробітником силових структур. У таких випадках ми не рекомендуємо давати згоду", - пояснив речник Міністерства внутрішніх справ Ондржей Кратошка.

При цьому отримати дозвіл можуть особи з подвійним громадянством або ті, хто хотів би служити в одній з армій Північноатлантичного альянсу.