Павел в прошлом году выдал чехам 40 разрешений воевать за Украину: отклонил почти вдвое больше

Президент Чехии Петр Павел в 2024 году дал 40 официальных разрешений воевать в Украине. Однако почти вдвое больше просьб было отклонено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas .

Известно, что в 2024 году разрешений было предоставлено вдвое больше, чем в предыдущем. Более того, среди заявителей, чьи просьбы были одобрены были и три женщины.

"В прошлом году министр обороны передал президенту в целом 114 заявок от 109 заявителей для принятия решения. Пять человек подали заявку повторно", - сообщил представитель Офиса главы государства Филипп Платош.

Всего в течение всей своей каденции Петр Павел получил заявки о разрешении проходить службу в Вооруженных силах Украины от 181 гражданина Чехии, при этом удовлетворил 60 обращений и отклонил 121 запрос.

Отмечается, что самой распространенной причиной отказа был отрицательный вывод одного из трех министерств - обороны, внутренних дел или иностранных дел.

"В целом мы оцениваем запрос с уголовно-правовой точки зрения, например, привлекалось ли ранее лицо к уголовной ответственности, было ли осуждено и тому подобное. Или с точки зрения служебной деятельности, то есть является ли лицо сотрудником силовых структур. В таких случаях мы не рекомендуем давать согласие", - пояснил представитель Министерства внутренних дел Ондржей Кратошка.

При этом получить разрешение могут лица с двойным гражданством или те, кто хотел бы служить в одной из армий Североатлантического альянса.