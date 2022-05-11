Паузы в войне с Россией будут: в Минобороны рассказали, о чем идет речь

"Если война затягивается, а два месяца - это уже затягивается, то технологические паузы нужны на самом деле всем войскам, потому что войска не могут бесконечно в одном режиме, если о нем мы говорим, наступать", - пояснила Маляр.

При этом она заметила, что паузы расценивать как некую возможность, вероятно, не стоит.

"Поэтому эти паузы, безусловно, будут. Но это же не пауза по всей линии фронта, это происходит фрагментарно, то есть где-то происходит перегруппировка, где-то заводятся другие войска, которые находятся в активной фазе, в активных боях. И, собственно, сейчас они этим занимаются. Поэтому рассчитывать, что будет пауза, и это как-то можно использовать, - нет, пожалуй", - считает Маляр.

Напомним, также заместитель главы Минобороны объяснила сдержанность в прогнозах относительно войны с Россией.

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