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Паузи у війні з Росією будуть: у Міноборони розповіли, про що йдеться

Фото: заступниця глави Міноборони Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У війні Росії проти України будуть відбуватися паузи. Однак слід зауважити, мова йде не про всю лінію фронту, а лиш деякі її ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в інтерв'ю "LB".

"Якщо війна затягується, а два місяці - це вже затягується, то технологічні паузи потрібні насправді всім військам, тому що війська не можуть нескінченно в одному режимі, якщо про нього ми говоримо, наступати", - пояснила Маляр.

При цьому вона зауважила, що паузи розцінювати як якусь можливість, ймовірно, не варто.

"Тому ці паузи, безумовно, будуть. Але це ж не пауза по всій лінії фронту, це відбувається фрагментарно, тобто десь відбувається перегрупування, десь заводяться інші війська, які знаходяться в активній фазі, в активних боях. І, власне, зараз вони цим займаються. Тому розраховувати, що буде пауза, і це якось можна використати, - ні, мабуть", - вважає Маляр.

Нагадаємо, також заступниця глави Міноборони пояснила стриманість у прогнозах щодо війни з Росією.

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