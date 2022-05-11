Минобороны объяснило причину сдержанности относительно прогнозов в войне с РФ

В Министерстве обороны объяснили свою сдержанность в прогнозах относительно войны с Россией. Там утверждают, что любые заявления могут негативно повлиять, а именно - корректировать действия врага.

"Я объясню, почему сдержанные. И я сейчас тоже буду сдержанна, потому что любое мое слово будет восприниматься как официальная позиция ведомства, и в том числе нашим врагом, который каждую информацию, в том числе из открытых источников, использует для корректировки", - сказала Маляр.

Она уточнила, нет разницы даже то, какой ответ может предоставить ведомство по развитию тех или иных событий.

"Ну вот скажем, когда нас постоянно просят, требуют: скажите, почему там в определенный регион не прислали определенному подразделению помощь? Неважно, какой ответ мы дадим. Если скажем, что не послали - это сигнал врагу, а значит нет никаких контактов, значит, все-таки все идет успешно. Если мы скажем: нет, минуточку, помощь идет, для них это означает, что они недоработали, где-то есть канал, по которому идет помощь", - отметила Маляр.

По ее словам, то же касается и стратегии, потому что любой ответ будет означать, что есть какой-то план.

"Понятно, что какой-то план есть, но это будет восприниматься как повод для того, чтобы корректировать их действия. Единственное, что здесь можно абсолютно точно говорить, что это очень сложная борьба, что наши Вооруженные силы иногда имели ситуацию с соотношением сил 1:15 не в нашу пользу - чтобы было понятно, какой ценой даются те победы, которые есть, и то сдерживание, которое является. И вы знаете, что есть временно оккупированные территории сейчас, то есть не все так просто. И каждый день ситуация меняется. Поэтому некорректно говорить, что будет через неделю, через три. Если вам кто-то точно рассказывает, что будет - это некомпетентно", - резюмировала Маляр.

Напомним, как рассказали ранее в Минобороны, российские оккупанты осуществляют перегруппировку и усиление своих войск. Таким образом, враг пытается ускорить темпы наступления на востоке Украины.

При этом, как позже проинформировали в Пентагоне, наступление армии РФ на Донбассе отстает от планов Путина на две недели.

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