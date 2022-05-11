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Паузы в войне с Россией будут: в Минобороны рассказали, о чем идет речь

Новина українською →
Киев, Среда 11 мая 2022 12:09
Паузы в войне с Россией будут: в Минобороны рассказали, о чем идет речь Фото: замглавы Минобороны Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В войне России против Украины будут происходить паузы. Однако следует заметить, речь идет не о всей линии фронта, а лишь некоторых ее участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в интервью "LB".

"Если война затягивается, а два месяца - это уже затягивается, то технологические паузы нужны на самом деле всем войскам, потому что войска не могут бесконечно в одном режиме, если о нем мы говорим, наступать", - пояснила Маляр.

При этом она заметила, что паузы расценивать как некую возможность, вероятно, не стоит.

"Поэтому эти паузы, безусловно, будут. Но это же не пауза по всей линии фронта, это происходит фрагментарно, то есть где-то происходит перегруппировка, где-то заводятся другие войска, которые находятся в активной фазе, в активных боях. И, собственно, сейчас они этим занимаются. Поэтому рассчитывать, что будет пауза, и это как-то можно использовать, - нет, пожалуй", - считает Маляр.

Напомним, также заместитель главы Минобороны объяснила сдержанность в прогнозах относительно войны с Россией.

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