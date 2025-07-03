Пауза США в постачанні зброї Україні: ISW попередило про нові ризики для ЗСУ

На тлі призупинення США постачання боєприпасів Україні, аналітики прогнозують загострення ситуації на фронті та послаблення обороноздатності ЗСУ. Експерти попереджають про можливе зростання втрат і зміцнення позицій Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свіжу аналітику американського Інституту вивчення війни ISW .

Експерти ISW вважають, що рішення США призупинити передачу Україні боєприпасів, а саме критично важливих ракет для систем ППО Patriot, може мати важкі наслідки не лише для фронту, а й для цивільного населення.

Ризики для цивільного населення

На думку аналітиків, пауза у постачанні боєприпасів Україні найімовірніше змусить ЗСУ досить сильно заощаджувати ресурси, а це послабить здатність оборонятися від масштабних російських повітряних атак.

Такий крок Пентагона, до речі, різко контрастує із заявленою метою американського президента Дональда Трампа – нібито зменшити кількість жертв серед українського цивільного населення.

Посилення "теорії перемоги" Путіна

Крім того, ISW вказує, що подібні рішення вже мали драматичний ефект на ситуацію на фронті раніше. Так, тимчасове зупинення військової допомоги США у 2023 році дало Росії можливість просунутися на деяких напрямках. Нова затримка також може прискорити російські успіхи на полі бою.

Особливо небезпечним наслідком у ISW вважають те, що такі паузи зміцнюють уявлення Володимира Путіна про так звану "теорію перемоги" - тобто переконання, що Захід зрештою втомиться, зупинить підтримку, і Україна не зможе протистояти російським наступальним діям.

Аналітики підкреслюють: ключовим ризиком залишається послаблення ППО України, яка захищає як військові об’єкти, так і мирні міста від постійних обстрілів російськими ракетами та дронами. Тому затримки чи скорочення поставок можуть напряму призвести до зростання кількості жертв серед цивільних.