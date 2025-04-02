Пауза в обстрілах "Шахедами" та зняття лімітів з карткових переводів : новини за 1 квітня

Російська армія вперше за тривалий час зробила паузу у дронових атаках по території України. А Нацбанк України скасував обмеження у 150 000 грн на місяць для переказів між людьми з рахунків у одному банку на рахунки в іншому.

Більш детально про те, що сталося у вівторок 1 квітня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Президент США Дональд Трамп виступив проти ідеї Путіна щодо введення "тимчасової адміністрації" в Україні.

РФ знову порушила домовленості зі США щодо припинення вогню, вдаривши по енергооб’єкту Херсона.

З 1 квітня бронювати працівників від мобілізації можуть лише компанії з оновленим статусом критичності.

Попередня пауза в атаці "Шахедами" по Україні з боку РФ була ще у 2024 році, у ніч на 10 грудня

Тоді ймовірною причиною паузи називали погані погодні умови. Варто зауважити, що тоді декілька днів в Україні був густий туман. А він може значною мірою впливати на дальність і траєкторію польотів "Шахедів".

Перед цим пауза в обстрілах фіксувалась 14 жовтня. Не виключено, що це було результатом успішного удару ЗСУ по складу з дронами під Єйськом.

Трамп похвалив Кім Чен Ина та назвав КНДР "великою ядерною нацією"

Президент США Дональд Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Пхеньяном або особисто звернутися до Кім Чен Ина. Він назвав КНДР "великою ядерною нацією", а її лідера "розумним хлопцем".

"У нас чудові відносини. Він розумний хлопець", - заявив Трамп.

Данія і США проведуть перші переговори після заяв Трампа щодо Гренландії, - FT

За інформацією Financial Times, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен цього тижня проведе зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо. Це будуть перші перемовини на високому рівні між країнами після заяв президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Видання зазначає, що їх переговори очікуються на полях зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, яка відбудеться 3 квітня.

Росія продовжує порушувати домовленості. Сибіга заявив про новий удар по енергооб’єкту в Херсоні

"Після Ер-Ріяду одна з домовленостей зі США була про не нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Росія продовжує порушувати цю домовленість. Вже були пошкодження енергетичних об'єктів в Херсоні, Харкові та на Полтавщині. І сьогодні вранці черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 тисяч мешканців", - повідомив глава МЗС Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з литовським колегою Кястусісом Будрісом.

У Австрії автобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені

За інформацією ЗМІ, аварія за участю вантажівки і мікроавтобуса сталася вранці поблизу австрійського населеного пункту Зеебенштайн в напрямку Відня. Повідомляється, що мікроавтобус на великій швидкості врізався у вантажівку, яка, ймовірно, виїжджала з паркувального місця. Удар був настільки сильним, що частина пасажирів опинилася заблокованою всередині.

Попередньо, внаслідок аварії загинули чотири українки, ще четверо пасажирів людей отримали серйозні поранення.

Кабмін розширив мотиваційні виплати для військових по "Контракту 18-24": хто у списку

Відтепер програма "Контракт 18-24" охоплюватиме не лише Збройні сили України, а й військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Зміни передбачають розширення підстав для отримання одноразових грошових виплат. Винагороду зможуть отримувати ті, хто проходить службу в бойових умовах, бере участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях, а також у зонах між позиціями сил оборони та військ агресора.

Працював на дві спецслужби. Україні вперше видали агента РФ: всі деталі

Служба безпеки України спільно зі Службою зовнішньої розвідки та правоохоронцями Польщі затримали у ЄС російського агента із пулу Віктора Медведчука, засновника забороненої в Україні партії "ОПЗЖ".

За інформацією РБК-Україна, мова йде про Кирила Молчанова.

Трамп вважає, що Путін навмисно затягує переговори про перемир'я, - Fox News

Співрозмовники Fox News розповіли, що, на думку американського лідера Дональда Трампа, Росія "гальмує переговори про повне припинення вогню".

Джерела видання додали, що зараз у контексті перемир'я обговорюють "шлях уперед". Зокрема, обговорюються агресивні санкції.

Зеленський назвав дату переговорів щодо іноземного контингенту в Україні

"Що стосується питання контингенту, то у нас буде зустріч у п’ятницю військових команд кількох країн, вузького кола, тих, хто готовий розмістити контингент (в Україні - ред.) у тому чи іншому вигляді", - зазначив президент.