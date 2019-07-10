Пацкан: прожиточный минимум в Украине занижен почти в 2 раза

Заложенный в законе о государственном бюджете Украины размер прожиточного минимума занижен почти в два раза. Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Как отметил Пацкан, в Украине существует проблема с прожиточным минимумом.

"Установленный законом о госбюджете он ни количественно, ни качественно не соответствует современным потребностям: в 1,9 раза меньше от фактически рассчитанного. К тому же рассчитанного Минсоцполитики в ценах мая", - сообщил глава Счетной палаты.

При этом Пацкан добавил, что в правительстве "признают, что прожиточный минимум почти вдвое меньше, чем нужно".

Как сообщало РБК-Украина, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 июля 2019 года повышен на 67 грн до 1564 грн. Такая норма заложена в законе о государственном бюджете. Кроме того, с 1 июля повышен размер прожиточного минимума и для других категорий украинцев.

Напомним, по данным Госстата, доля населения со среднедушевыми доходами ниже законодательно установленного прожиточного минимума (1744,8 грн) в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 0,9 п.п. и составила 1,3%.