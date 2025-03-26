"Пацифістський підхід". Макрон пояснив, якими будуть сили стримування в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона під час спільної пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

"Це може бути миротворча операція з мандатом ООН. Але коли ми говоримо про контингент, не йдеться про лінію фронту. Бо лінія буде проведена за результатами мирних переговорів", - пояснив Макрон.

Президент Франції наголосив, що завтра планується обговорити механізм моніторингу перемир'я між Росією та Україною. Водночас планується розгляд питання щодо складу контингенту, який діятиме на лінії контакту.

За його словами, розроблений механізм зможе діяти, щойно буде встановлено припинення вогню.

"Але коли ми будемо про контингент reinsurance, забезпечення гарантій безпеки. Ми кажемо, якщо у Росії з'явиться через 3-5 років завоювати Україну, щоб не повторити помилки минулого. Що ми зробимо для України? Ми будемо працювати, щоб посилити її армію". - зауважив він.

Проте Макрон відразу пояснив, що термін reinsurance означає, що на базах в Україні будуть стояти контингенти, які будуть готові, щоб забезпечувати ділянки другого ешелону в мирній зоні.

"Вони не будуть на лінії фронту, але будуть значними силами стримування в стратегічних місцях. Вони зможуть навчати військових України, забезпечувати певну логістику. І це сигнал, що якщо буде нова атака проти України, то будуть атаковані не лише ЗСУ, а також наш розгорнутий контингент", - пояснив президент.

Він зауважив, що у разі прямого конфлікту міжнародний контингент отримуватиме вказівки від генштабів своїх країн. І хоча ці сили не перебуватимуть на передовій, вони виконуватимуть роль гарантів безпеки на території України.

"Це пацифістський підхід. І єдина, хто може занурити цю ситуацію в конфлікт, це Росія, якщо знову задумає піти на агресію. Ось чіткі рамки, в яких ми зараз просуваємося. Вихідним текстом буде франко-британський текст, і потім в рамках цього тексту ми будемо брати на себе зобов'язання. Ці карти будуть на руках у європейців та українців на момент переговорів", - підсумував Макрон.