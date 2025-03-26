Макрон підтримав план Трампа щодо перемир’я: Україна погодилася, чекаємо на Росію

Американський лідер Дональд Трамп запропонував Україні та Росії погодитись на 30-денне припинення вогню без жодних умов. Київ дав згоду, тепер хід за Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона під час спільної пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

"У Джидді Україна чітко висловила США свою згоду на повне припинення вогню без жодних попередніх умов терміном на 30 днів. Ми очікуємо таких же зобов'язань від Росії", - наголосив він.

Макрон заявив, що зараз триває вирішальний етап припинення "загарбницької війни Росії". Він підтримав ініціативу Трампа, яка, за його словами, спрямована на швидке скорочення та припинення бойових дій у такій послідовності, що сприятиме досягненню стійкого миру й гарантуватиме безпеку України та Європи.

Переговори про перемир'я між Україною та РФ

Зауважимо, що президент Трамп після вступу на посаду розпочав активний переговорний процес для завершення війни між Україною та Росією.

18 березня Трамп провів телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, під час яких лідери узгодили перші кроки до миру.

Під час розмови, Путін фактично відмовився від запропонованого США припинення вогню по всій лінії фронту на 30 днів. Натомість диктатор запропонував Україні та Росії припинити удари по об'єктах енергетики та інфраструктури.

Водночас, російський диктатор зазначив, що під час перемир'я, Україна має припинити мобілізацію, а країни Заходу - надання ЗСУ військової допомоги та розвідувальної інформації.

Наступного дня, 19 березня, Трамп провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Під час розмови Зеленський погодився з припиненням атак по інфраструктурі та енергетиці Росії, але наголосив, що ЗСУ реагуватимуть дзеркально в разі порушення росіянами цих домовленостей.

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