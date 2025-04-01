Пацієнтці в Одесі перелили несумісну кров: які наслідки та чи покарають лікаря

Прокурори Суворовської окружної прокуратури Одеси повідомили про підозру лікарю-анестезіологу Одеської обласної клінічної лікарні через порушення протоколу переливання крові. Йому інкриміновано неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України).

Як повідомляє прокуратура, лікар, порушивши встановлені правила, ввів 67-річній жінці несумісну донорську кров. Пацієнтка, мешканка Херсонської області, була госпіталізована в квітні 2024 року для проведення операції з протезування аортального клапана серця. Після хірургічного втручання їй знадобилося переливання крові. Однак лікар не здійснив необхідну біологічну пробу, що призвело до переливання другої групи крові замість першої позитивної.

У пацієнтки діагностували гостре пошкодження нирок, що потребувало термінового гемодіалізу та інших медичних заходів для стабілізації стану. Наразі вирішується питання щодо відсторонення лікаря від виконання обов'язків та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування веде ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.