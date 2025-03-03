ua en ru
Пн, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Кіровоградській області в лікарні померла однорічна дитина: розпочато розслідування

Кіровоградська область, Понеділок 03 березня 2025 19:20
UA EN RU
У Кіровоградській області в лікарні померла однорічна дитина: розпочато розслідування Фото: у Кіровоградській області в лікарні померла однорічна дитина (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У місті Світловодськ Кіровоградській області в центральній районній лікарні померла однорічна дівчинка. Голова обласної військової адміністрації доручив розпочати службове розслідування та взяв ситуацію під особистий контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Златопіль" та Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"3 березня 2025 року, до поліції звернулася мешканка міста Світловодськ, про те, що в лікарні померла її однорічна донька. Для повного та об’єктивного з’ясування обставин смерті дитини, інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 п.2 ст.115 та ч.2 ст.140 ККУ”,- повідомила речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

Наразі обставини події з’ясовують слідчі.

Голова Кіровоградської дав завдання директору департаменту охорони здоров’я обладміністрації розпочати службове розслідування та взяв ситуацію під особистий контроль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві суд визнав винним акушера-гінеколога приватної клініки в неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті новонародженої дитини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кіровоградська область Дитина
NEWS
У Великій Британії заявили, що варіантів припинення вогню в Україні є кілька
У Великій Британії заявили, що варіантів припинення вогню в Україні є кілька
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України