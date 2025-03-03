У Кіровоградській області в лікарні померла однорічна дитина: розпочато розслідування

У місті Світловодськ Кіровоградській області в центральній районній лікарні померла однорічна дівчинка. Голова обласної військової адміністрації доручив розпочати службове розслідування та взяв ситуацію під особистий контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Златопіль" та Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Голова Кіровоградської дав завдання директору департаменту охорони здоров’я обладміністрації розпочати службове розслідування та взяв ситуацію під особистий контроль.

"3 березня 2025 року, до поліції звернулася мешканка міста Світловодськ, про те, що в лікарні померла її однорічна донька. Для повного та об’єктивного з’ясування обставин смерті дитини, інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 п.2 ст.115 та ч.2 ст.140 ККУ”,- повідомила речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві суд визнав винним акушера-гінеколога приватної клініки в неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті новонародженої дитини.

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