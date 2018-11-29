Патрульні закликають водіїв утриматися від далеких поїздок у зв'язку із негодою

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У п'ятницю та суботу очікується погіршення погоди, зокрема снігопад

У зв'язку із ускладненням погодних умов в Україні в найближчі два дні громадянам рекомендують утриматися від поїздок на далекі відстані. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Патрульної поліції України у Facebook.

Зокрема, у п'ятницю, 30 листопада, в південній та східній частинах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями вітер досягатиме 25-28 м/с.

У суботу, 1 грудня, в східних, центральних, південних областях місцями сильний сніг, вночі у Приазов'ї та східних областях - пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

"У зв’язку з цим радимо утриматися від поїздок на великі відстані й максимально обмежити час перебування на вулиці. Стежте за технічним станом своїх транспортних засобів та неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху", - зазначили у Патрульній поліції.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 29 листопада, до кінця дня на дорогах місцями ожеледиця.