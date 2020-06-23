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Патрульные НАТО в Балтии перехватили 5 российских военных самолетов за неделю

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 01:16
Патрульные НАТО в Балтии перехватили 5 российских военных самолетов за неделю
Фото: российские бомбардировщики (twitter.com/NORADCommand)

Самолеты направлялись в Калининград или в обратном направлении

В течение прошлой недели самолеты авиапатруля НАТО 5 раз поднимались, чтобы сопровождать самолеты Военно-воздушных сил России. Истребители НАТО поднимались с баз в Литве и Эстонии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Литвы.

Инциденты были зафиксированы 15 июня, 16 июня (два инциденты), 18 и 19 июня. Российские самолеты Су-24МР, Су-27, Су-35, Ту-134, Ан - 30, Ил-20, Ан-12 летели в международном воздушном пространстве от Калининграда или в обратном направлении. Их идентифицировали и для их сопровождения поднимали самолеты НАТО.

Двое российские самолеты не включили радиолокационные транспондеры. Также воздушные судна ВМС РФ не поддерживали радіосвязь с региональным центром управления воздушным движением и у них не было плана полета.

РБК-Украина писало, что в Северо-Атлантическом альянсе сообщили, что в 2019 году самолеты НАТО перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз.

В прошлом году самолеты НАТО сопровождали российских бомбардировщиков над Северным морем.

Ранее американские истребители F-22 Raptor выполнили два перехвата российских бомбардировочных формирований возле Аляски.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины НАТОВВС РФ
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