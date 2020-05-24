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Самолеты НАТО перехватывали российские самолеты 300 раз за последний год

Новости » Политика     24.05.2020 - 06:10
Самолеты НАТО перехватывали российские самолеты 300 раз за последний год
Фото: российские бомбардировщики (twitter.com/NORADCommand)

В частности, высокой является активность РФ над Черным морем

В Северо-Атлантическом альянсе сообщили, что в 2019 году самолеты НАТО перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз. Активность российских военных самолетов в Черном море возросла с 2014 года.

Об этом "Радио Свобода" рассказал не названный чиновник Альянса.

В течение последней недели пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к совместного воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря

"В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перекрывать российские военные самолеты по всей Европе", - сказал он

РБК-Украина писало, что Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) перехватило два российских самолета морской разведки возле Аляски.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинул условия Российской Федерации для возвращения Соединенных Штатов Америки к Договору об открытом небе.

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Автор: Инна Собора

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