Патрульні НАТО в Балтії перехопили 5 російських військових літаків за тиждень

Фото: російські бомбардувальники (twitter.com/NORADCommand)

Літаки прямували до Калінінграда або в зворотньому напрямку

Протягом минулого тижня літаки авіапатруля НАТО 5 разів піднімалися, щоб супроводжувати літаки Військово-повітряних сил Росії. Винищувачі НАТО підіймалися з баз у Литві й Естонії.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони Литви.

Інциденти були зафіксовані 15 червня, 16 червня (два інциденти), 18 і 19 червня. Російські літаки Су-24МР, Су-27, Су-35, Ту-134, Ан- 30, Іл-20, Ан-12 летіли в міжнародному повітряному просторі від Калінінграда або в зворотному напрямку. Їх було ідентифіковано і для їхнього супроводу піднімали літаки НАТО.

Двоє російських літаків не ввімкнули радіолокаційні транспондери. Також повітряні судна ВМС РФ не підтримували радіозв'язок із регіональним центром управління повітряним рухом і не мали плану польоту.

РБК-Україна писало, що у Північно-Атлантичному альянсі повідомили, що в 2019 році літаки НАТО перехоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі майже 300 разів.

Минулого року літаки НАТО супроводжували російських бомбардувальників над Північним морем.

Раніше американські винищувачі F-22 Raptor виконали два перехоплення російських бомбардувальних формувань біля Аляски.

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Автор: Инна Собора