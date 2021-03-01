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Патрульные катера, но не Javelin: Пентагон раскрыл детали помощи Украине

Автор: РБК-Украина

В пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине на 125 млн долларов не входят противотанковые комплексы Javelin. Однако сумма в основном пойдет на два патрульных катера.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

По его словам, это будут два патрульных катера Mark IV. Включая их, Пентагон поставит на Украину в общей сложности до восьми патрульных катеров в 2021-2024 финансовых годах в рамках своих обязательств по поставкам.

"Ракеты Javelin не входят в этот пакет", - заявил Кирби.

Он добавил, что средства на это выделит Вашингтон.

Напомним, сегодня стало известно, что Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 125 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине. Транш принят в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности.

Кроме того, в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект среди прочего также вошли военная помощь Украине.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкивоенная помощь
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