Патрульні катери, але не Javelin: Пентагон розкрив деталі допомоги Україні

В пакет військової допомоги Сполучених Штатів Україні на 125 млн доларів не входять протитанкові комплекси Javelin. Однак сума в основному піде на два патрульних катери.

Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

За його словами, це будуть два патрульних катери Mark IV. Включаючи їх, Пентагон поставить на Україну в цілому до восьми патрульних катерів у 2021-2024 фінансових роках в рамках своїх зобов'язань за поставками.

"Ракети Javelin не входять в цей пакет", - заявив Кірбі.

Він додав, що кошти на це виділить Вашингтон.