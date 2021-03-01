Патрульні катери, але не Javelin: Пентагон розкрив деталі допомоги Україні

В пакет військової допомоги Сполучених Штатів Україні на 125 млн доларів не входять протитанкові комплекси Javelin. Однак сума в основному піде на два патрульних катери.
Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.
За його словами, це будуть два патрульних катери Mark IV. Включаючи їх, Пентагон поставить на Україну в цілому до восьми патрульних катерів у 2021-2024 фінансових роках в рамках своїх зобов'язань за поставками.
"Ракети Javelin не входять в цей пакет", - заявив Кірбі.
Він додав, що кошти на це виділить Вашингтон.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Сполучені Штати виділять Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 125 млн доларів.
Раніше повідомлялося, що Конгрес США схвалив перший транш допомоги Україні. Транш прийнятий в рамках Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки.
Крім того, в грудні минулого року Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроект серед іншого також увійшли військова допомога Україні.