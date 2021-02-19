ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в сфере безопасности

Новина українською → Вашингтон, Пятница 19 февраля 2021 19:44
Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в сфере безопасности Фото: Конгресс США (aoc.gov)
Автор: РБК-Украина

Конгресс Соединенных Штатов одобрил первый транш помощи Украине. Транш принят в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности (USAI).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ведомстве сообщили, что министр обороны Андрей Таран провел телефонный разговор с главой оборонного ведомства США Ллойдом Остином, в ходе которого последний сообщил о решении Конгресса.

Также Таран поздравил американского коллегу с назначением на должность и ознакомил с ситуацией касательно безопасности в Украине и вокруг ее границ.
Украинский чиновник поблагодарил американцев и правительство страны за помощь и участие в усилении устойчивости Украины против внешних угроз, а также содействие приближению к полноправному членству в НАТО.

"Мы постоянно наращиваем уровень взаимосовместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО", - отметил министр обороны Украины.

Стороны также детально обсудили практические шаги реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.

Таран пригласил Остина принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Напомним, в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект среди прочего также вошли военная помощь Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Андрей Таран Пентагон Конгресс США помощь Украине
NEWS
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ