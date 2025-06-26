Патрульні збили підлітка у Львівській області: ДБР відкрило провадження

Вчора, 25 червня, у Львівській області поліція здійснила наїзд на сімнадцятирічного хлопця. Відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).
Як пише ДБР, інцидент стався близько о 18:34 на автодорозі "Київ - Чоп" поблизу зупинки села Красів, Львівської області.
"За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода - сімнадцятирічного хлопця", - пише ДБР.
Внаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження, але загрози його життю немає.
Постраждалого було госпіталізовано до львівської дитячої лікарні "Охматдит", де тривають обстеження.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про нещодавню дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю громадян України. Тоді зіткнулися вантажний фургон Volkswagen і тягач Renault. У салоні фургона перебувало вісім українців, з яких четверо зазнали травм.
Крім того, в середині червня в департаменті Сарт у Франції сталася аварія за участю автобуса, який перевозив 58 дітей. Більшість пасажирів - підлітки з України віком від 15 до 17 років.
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