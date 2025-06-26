Патрульні збили підлітка у Львівській області: ДБР відкрило провадження

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нещодавню дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю громадян України. Тоді зіткнулися вантажний фургон Volkswagen і тягач Renault. У салоні фургона перебувало вісім українців, з яких четверо зазнали травм.

Крім того, в середині червня в департаменті Сарт у Франції сталася аварія за участю автобуса, який перевозив 58 дітей. Більшість пасажирів - підлітки з України віком від 15 до 17 років.

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