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Патрульні збили підлітка у Львівській області: ДБР відкрило провадження

Ілюстративне фото: патрульні збили підлітка у Львівській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 25 червня, у Львівській області поліція здійснила наїзд на сімнадцятирічного хлопця. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як пише ДБР, інцидент стався близько о 18:34 на автодорозі "Київ - Чоп" поблизу зупинки  села Красів, Львівської області. 

"За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода - сімнадцятирічного хлопця", - пише ДБР. 

Внаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження, але загрози його життю немає. 

Постраждалого було госпіталізовано до львівської дитячої лікарні "Охматдит", де тривають обстеження.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нещодавню дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю громадян України. Тоді зіткнулися вантажний фургон Volkswagen і тягач Renault. У салоні фургона перебувало вісім українців, з яких четверо зазнали травм.

Крім того, в середині червня в департаменті Сарт у Франції сталася аварія за участю автобуса, який перевозив 58 дітей. Більшість пасажирів - підлітки з України віком від 15 до 17 років.

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Львівська областьДБР