Патрульные сбили подростка во Львовской области: ГБР открыло производство

Напомним, РБК-Украина писало о недавнем дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием граждан Украины. Тогда столкнулись грузовой фургон Volkswagen и тягач Renault. В салоне фургона находилось восемь украинцев, из которых четверо получили травмы.

Кроме того, в середине июня в департаменте Сарт во Франции произошла авария с участием автобуса, который перевозил 58 детей. Большинство пассажиров - подростки из Украины в возрасте от 15 до 17 лет.

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