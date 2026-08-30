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Патрульні пересядуть на "фантоми": у Києві вже завтра ловитимуть порушників по-новому

14:59 30.08.2026 Нд
2 хв
Спецавтомобілі працюватимуть непомітно для водіїв та фіксуватимуть порушення
aimg Марія Науменко
Патрульні пересядуть на "фантоми": у Києві вже завтра ловитимуть порушників по-новому Фото: "фантомні патрулі" поліції на дорогах Києва (t.me/OBiloshytskiy)
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Вже 31 серпня патрульні почнуть використовувати три "фантоми" у Києві та області. Автомобілі автоматично фіксуватимуть порушення швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Від завтра три "фантомні патрулі" працюватимуть у Києві та Київській області, а пізніше - у інших областях. Також їхня кількість збільшиться в майбутньому", - заявив Білошицький.

"Фантоми" - це спеціальні службові автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних машин. Водночас вони обладнані системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму.

Як "фантоми" фіксуватимуть порушення

Спецавтомобілі можуть вимірювати швидкість інших транспортних засобів як під час руху, так і перебуваючи на певній ділянці дороги.

Після фіксації порушення система зчитує та розпізнає номерний знак автомобіля. Дані перевіряються у відповідних базах, після чого інформація передається до системи автоматичної фіксації.

На її основі постанова про адміністративне правопорушення формується автоматично. При цьому водія у більшості випадків не зупинятимуть.

Важливо, що "фантоми" здатні фіксувати перевищення швидкості в обох напрямках руху - як у попутному, так і зустрічному.

Які порушення можуть фіксувати патрульні

Автомобілі також обладнані двома відеокамерами. Вони дають змогу фіксувати порушення правил дорожнього руху попереду та позаду службової машини.

У разі серйозного порушення, наприклад створення аварійної ситуації, патрульні можуть зупинити водія. Після цього інспектори розглядають справу про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 35 Закону України "Про Національну поліцію".

"Головна мета "фантомів" - зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах України", - підсумував начальник Департаменту патрульної поліції.

Нагадуємо, з 20 серпня в Україні запрацювали 50 нових камер автофіксації. Шість із них встановили на Київщині - на дорогах Н-01, Р-69, Н-07, М-01-01 та М-07.

Зокрема, камери контролюють рух у напрямку Леонівки, Київської ГЕС, Гоголева, Броварів та Києва.

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