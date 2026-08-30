Патрульные пересядут на "фантомы": в Киеве уже завтра будут ловить нарушителей по-новому

Уже 31 августа патрульные начнут использовать три "фантома" в Киеве и области. Автомобили будут автоматически фиксировать нарушение скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"С завтра три "фантомные патрули" будут работать в Киеве и Киевской области, а позже - в других областях. Также их количество увеличится в будущем", - заявил Белошицкий.

"Фантомы" – это специальные служебные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. В то же время, они оборудованы системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

Как "фантомы" будут фиксировать нарушения

Спецавтомобили могут измерять скорость других транспортных средств как при движении, так и находясь на определенном участке дороги.

После фиксации нарушения система считывает и распознает номер автомобиля автомобиля. Данные проверяются в соответствующих базах, после чего информация передается системе автоматической фиксации.

На ее основе постановление об административном правонарушении формируется автоматически. При этом водителя в большинстве случаев не будут останавливать.

Важно, что "фантомы" способны фиксировать превышение скорости в обоих направлениях движения – как в попутном, так и встречном.

Какие нарушения могут фиксировать патрульные

Автомобили также оборудованы двумя видеокамерами. Они позволяют фиксировать нарушение правил дорожного движения впереди и сзади служебной машины.

В случае серьезного нарушения, например, создания аварийной ситуации, патрульные могут остановить водителя. После этого инспекторы рассматривают дело об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 35 Закона "О Национальной полиции".

"Главная цель "фантомов" – уменьшение количества пострадавших и погибших на дорогах Украины", – подытожил начальник Департамента патрульной полиции.