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Патрульна поліція заявила про розширення ділянок вимірювання швидкості: відомі регіони

П'ятниця 01 березня 2024 00:24
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Патрульна поліція заявила про розширення ділянок вимірювання швидкості: відомі регіони Фото: патрульна поліція заявила про розширення ділянок вимірювання швидкості (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Патрульна поліція заявила про розширення ділянок використання системи TruCam та перевірки швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.

За словами патрульних, прилади TruCam використовуватимуть поряд із камерами автоматичної фіксації.

"Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.", - повідомили у поліції.

Прилади контролю встановлені на окремих ділянках автомобільних доріг. у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. У Донецькій та Луганській областях система не використовується через продовження активних бойових дій.

На дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання проводитиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.

"про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.", - повідомили в поліції.

Раніше ми повідомляли, де у Харкові вимірюватимуть швидкість руху авто.

До слова, водіям нагадали про штраф майже 700 грн за "популярне" порушення ПДР.

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