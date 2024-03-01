Патрульна поліція заявила про розширення ділянок вимірювання швидкості: відомі регіони
Патрульна поліція заявила про розширення ділянок використання системи TruCam та перевірки швидкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.
За словами патрульних, прилади TruCam використовуватимуть поряд із камерами автоматичної фіксації.
"Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.", - повідомили у поліції.
Прилади контролю встановлені на окремих ділянках автомобільних доріг. у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. У Донецькій та Луганській областях система не використовується через продовження активних бойових дій.
На дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання проводитиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.
"про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.", - повідомили в поліції.
Раніше ми повідомляли, де у Харкові вимірюватимуть швидкість руху авто.
До слова, водіям нагадали про штраф майже 700 грн за "популярне" порушення ПДР.
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