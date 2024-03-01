ua en ru
Пт, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Патрульная полиция заявила об расширении участков измерения скорости: известны регионы

Пятница 01 марта 2024 00:24
UA EN RU
Патрульная полиция заявила об расширении участков измерения скорости: известны регионы Фото: патрульная полиция заявила об расширении участков измерения скорости (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Патрульная полиция заявила об расширении участков использования системы TruCam и проверки скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

По словам патрульных, приборы TruCam будут использовать рядом с камерами автоматической фиксации.

"Места определены в соответствии с состоянием аварийности и на аварийно опасных участках и местах (участках) концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения", - сообщили в полиции.

Приборы контроля установлены на отдельных участках автомобильных дорог. в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. В Донецкой и Луганской областях система не используется из-за продолжения активных боевых действий.

На дорогах Украины будет работать 150 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 279 участках автомобильных дорог.

"Об использовании приборов измерения скорости вам будут сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками", - сообщили в полиции.

Ранее мы сообщали, где в Харькове будут измерять скорость движения авто.

К слову, водителям напомнили о штрафе почти 700 грн за "популярное" нарушение ПДД.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Патрульная служба
NEWS
"Сармат", "Циркон" и "Буревестник". Что известно об "аналоговнетном" оружии Путина
"Сармат", "Циркон" и "Буревестник". Что известно об "аналоговнетном" оружии Путина
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС