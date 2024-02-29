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У Харкові вимірюватимуть швидкість руху авто: на яких дорогах з'являться радари

Харків, Четвер 29 лютого 2024 12:18
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У Харкові вимірюватимуть швидкість руху авто: на яких дорогах з'являться радари Фото: у Харкові вимірюватимуть швидкість руху авто на деяких дорогах (patrol police gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові почнуть знову вимірювати швидкість руху автівок. На деяких трасах почнуть працювати патрульні з приладами TruCAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Харкова у Facebook.

З 29 лютого патрульні з TruCam будуть працювати на дорогах Харкова, а саме:

  • Харківське шосе;
  • проспект Гагаріна;
  • проспект Героїв Харкова;
  • вулиця Полтавський Шлях;
  • проспект Льва Ландау;
  • проспект Науки;
  • вулиця Героїв Праці.

Також швидкість вимірюватимуть у Харківській області на трасах М-03 Київ-Харків-Довжанський та М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.

Поліція нагадала, що за перевищення швидкості більше як на 20 км/год загрожує штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості більше як на 50 км/год доведеться заплатити штраф у 1700 гривень.

Також патрульні зазначають, що минулого року у Харківській області через перевищення швидкості зафіксували 952 ДТП з потерпілими, в яких загинуло 164 та травмувалося 1152 особи.

Нагадаємо, у регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади для вимірюванням швидкості тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській - використовуються на окремих ділянках.

Раніше поліція нагадала водіям про одне з "найпопулярніших" порушень на дорогах, штраф за яке становить майже 700 гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які документи потрібні для переоформлення авто.

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TruCAM Харків Патрульна служба Поліцейські
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