У Харкові вимірюватимуть швидкість руху авто: на яких дорогах з'являться радари
У Харкові почнуть знову вимірювати швидкість руху автівок. На деяких трасах почнуть працювати патрульні з приладами TruCAM.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Харкова у Facebook.
З 29 лютого патрульні з TruCam будуть працювати на дорогах Харкова, а саме:
- Харківське шосе;
- проспект Гагаріна;
- проспект Героїв Харкова;
- вулиця Полтавський Шлях;
- проспект Льва Ландау;
- проспект Науки;
- вулиця Героїв Праці.
Також швидкість вимірюватимуть у Харківській області на трасах М-03 Київ-Харків-Довжанський та М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.
Поліція нагадала, що за перевищення швидкості більше як на 20 км/год загрожує штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості більше як на 50 км/год доведеться заплатити штраф у 1700 гривень.
Також патрульні зазначають, що минулого року у Харківській області через перевищення швидкості зафіксували 952 ДТП з потерпілими, в яких загинуло 164 та травмувалося 1152 особи.
Нагадаємо, у регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади для вимірюванням швидкості тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській - використовуються на окремих ділянках.
Раніше поліція нагадала водіям про одне з "найпопулярніших" порушень на дорогах, штраф за яке становить майже 700 гривень.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які документи потрібні для переоформлення авто.
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