У Харкові вимірюватимуть швидкість руху авто: на яких дорогах з'являться радари

У Харкові почнуть знову вимірювати швидкість руху автівок. На деяких трасах почнуть працювати патрульні з приладами TruCAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Харкова у Facebook.

З 29 лютого патрульні з TruCam будуть працювати на дорогах Харкова, а саме:

Харківське шосе;

проспект Гагаріна;

проспект Героїв Харкова;

вулиця Полтавський Шлях;

проспект Льва Ландау;

проспект Науки;

вулиця Героїв Праці.

Також швидкість вимірюватимуть у Харківській області на трасах М-03 Київ-Харків-Довжанський та М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.

Поліція нагадала, що за перевищення швидкості більше як на 20 км/год загрожує штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення швидкості більше як на 50 км/год доведеться заплатити штраф у 1700 гривень.

Також патрульні зазначають, що минулого року у Харківській області через перевищення швидкості зафіксували 952 ДТП з потерпілими, в яких загинуло 164 та травмувалося 1152 особи.

Нагадаємо, у регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади для вимірюванням швидкості тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській - використовуються на окремих ділянках.