Патрульна поліція України отримала нового керівника

30 липня т.в.о. голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе представив особовому складу нового начальника Департаменту патрульної поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України у Telegram.
Патрульну поліцію очолив полковник поліції Олексій Білошицький. До призначення він обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції.
Олексій Білошицький стояв біля витоків створення патрульної поліції та багато років працював над її розвитком, зазначили у дописі.
Він брав безпосередню участь:
В умовах повномасштабної війни проти Росії Олексій Білошицький долучився до створення бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі. Пізніше під його керівництвом бригада сформувала підрозділи ударних БпЛА та аеророзвідки.
Нагадаємо, 16 липня, Івана Вигівського було звільнено з посади голови Національної поліції України. Т.в.о. голови Нацполіції став його перший заступник Максим Цуцкірідзе.
Патрульну поліцію Києва 26 червня очолив майор Єгор Голубов, який до цього керував батальйоном у прифронтових Краматорську та Слов’янську.
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