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Патрульная полиция Украины получила нового руководителя

19:12 30.07.2026 Чт
2 мин
Ранее он присоединился к созданию бригады "Хищник" и выполнял боевые задания
aimg Елена Бджола
Фото: начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий (t.me/UA_National_Police)

30 июля и.о. главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе представил личному составу нового начальника Департамента патрульной полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины в Telegram.

Белошицкий возглавил Патрульную полицию Украины

Патрульную полицию возглавил полковник полиции Алексей Белошицкий. До назначения он занимал должность первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.

Алексей Белошицкий стоял у истоков создания патрульной полиции и много лет работал над ее развитием, отметили в сообщении.

Он принимал непосредственное участие:

  • во внедрении современных подходов к работе,
  • создании новых подразделений,
  • формировании законодательной базы современной полиции,
  • развития системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения,
  • усовершенствовании законодательства в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка.

В условиях полномасштабной войны против России Алексей Белошицкий присоединился к созданию бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции и выполнял боевые задачи в ее составе. Позже под его руководством бригада сформировала подразделения ударных БПЛА и аэроразведки.

Изменения в руководстве Нацполиции

Напомним, 16 июля, Иван Выговский был уволен с должности главы Национальной полиции Украины. И.о. главы Нацполиции стал его первый заместитель Максим Цуцкиридзе.

Патрульную полицию Киева 26 июня возглавил майор Егор Голубов, до этого руководивший батальоном в прифронтовых Краматорске и Славянске.

Для назначения экс-министра внутренних дел Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны была веская причина. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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