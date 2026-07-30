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Патрульна поліція України отримала нового керівника

19:12 30.07.2026 Чт
2 хв
Раніше він долучився до створення бригади "Хижак" та виконував бойові завдання
aimg Олена Бджола
Патрульна поліція України отримала нового керівника Фото: начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький (t.me/UA_National_Police)
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30 липня т.в.о. голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе представив особовому складу нового начальника Департаменту патрульної поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України у Telegram.

Білошицький очолив Патрульну поліцію України

Патрульну поліцію очолив полковник поліції Олексій Білошицький. До призначення він обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції.

Олексій Білошицький стояв біля витоків створення патрульної поліції та багато років працював над її розвитком, зазначили у дописі.

Він брав безпосередню участь:

  • у впровадженні сучасних підходів до роботи,
  • створенні нових підрозділів,
  • формуванні законодавчої бази сучасної поліції,
  • розвитку системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху,
  • удосконаленні законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку.

В умовах повномасштабної війни проти Росії Олексій Білошицький долучився до створення бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі. Пізніше під його керівництвом бригада сформувала підрозділи ударних БпЛА та аеророзвідки.

Зміни у керівництві Нацполіції

Нагадаємо, 16 липня, Івана Вигівського було звільнено з посади голови Національної поліції України. Т.в.о. голови Нацполіції став його перший заступник Максим Цуцкірідзе.

Патрульну поліцію Києва 26 червня очолив майор Єгор Голубов, який до цього керував батальйоном у прифронтових Краматорську та Слов’янську.

Для призначення ексміністра внутрішніх справ Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони була вагома причина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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