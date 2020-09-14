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Патриотические сериалы и "культурный спецназ": в Минкульте назвали цели работы

Украина, Понедельник 14 сентября 2020 16:38
Патриотические сериалы и "культурный спецназ": в Минкульте назвали цели работы
Фото: Александр Ткаченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве культуры и информационной политики определили основные стратегические цели ведомства. Среди них - производство телесериалов патриотического направления и создание "культурного спецназа".

Об этом сообщил глава министерства Александр Ткаченко, передает правительственный портал.

Ткаченко назвал следующие стратегические цели - запуск проекта "Большая реставрация", производство телесериалов патриотического направления при поддержке государства, запуск пилотных центров культурных услуг и креативных хабов, разработка стратегии продвижения чтения, грантовая поддержка книгоиздателей, пополнение библиотек книгами на украинском языке.

Кроме того, министерство нацелено на реформу системы управления туристической отраслью, противодействие хаотичной застройке территории памятников, зон охраны, исторических ареалов; раскрытие туристического потенциала Украины: улучшение качества услуг и реализация проекта "Путешествуй по Украине".

Также среди целей:

  • запуск всеукраинского проекта по медиаграмотности
  • реализация программы культурных диалогов
  • масштабная реформа финансирования культуры и системы оплаты труда
  • развитие народных художественных промыслов как составляющей креативной экономики
  • разработка интернет-платформы по продвижению украинского языка
  • в Украине появится "культурный спецназ"
  • повышение уровня художественного образования.

Напомним, 4 июня Верховная рада Украины назначила нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко министром культуры.

Как писало РБК-Украина, Минкульт планирует в этом году запустить проект о медиаграмотности, который позволит пользователям отличать фейки от правдивой информации и начать мыслить критически.

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Новости Украины Политика Министерство культурыАлександр Ткаченко
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