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Патріотичні серіали та "культурний спецназ": у Мінкульті назвали цілі роботи

Україна, Понеділок 14 вересня 2020 16:38
Патріотичні серіали та "культурний спецназ": у Мінкульті назвали цілі роботи
Фото: Олександр Ткаченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Міністерстві культури та інформаційної політики окреслили основні стратегічні цілі відомства. Серед них - виробництво телесеріалів патріотичного спрямування та створення "культурного спецназу".

Про це повідомив глава міністерства Олександр Ткаченко, передає урядовий портал.

Ткаченко назвав наступні стратегічні цілі - запуск проекту "Велика реставрація", виробництво телесеріалів патріотичного спрямування за підтримки держави, запуск пілотних центрів культурних послуг та креативних хабів, розробка стратегії промоції читання, грантова підтримка книговидавців, поповнення бібліотек книгами українською мовою.

Крім того, міністерство націлене на реформу системи управління туристичною галуззю, протидію хаотичній забудові території пам’яток, зон охорони, історичних ареалів; розкриття туристичного потенціалу України: покращення якості послуг та реалізація проекту "Мандруй Україною".

Також серед цілей:

  • запуск всеукраїнського проекту з медіаграмотності
  • реалізація програми культурних діалогів
  • масштабна реформа фінансування культури та системи оплати праці
  • розвиток народних художніх промислів як складової креативної економіки
  • розробка інтернет-платформи з просування української мови
  • в Україні з’явиться "культурний спецназ"
  • підвищення рівня мистецької освіти.

Нагадаємо, 4 червня Верховна рада України призначила нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка міністром культури.

Як писало РБК-Україна, Мінкульт планує у цьому році запустити проект про медіаграмотність, який дозволить користувачам відрізняти фейки від правдивої інформації і почати мислити критично.

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