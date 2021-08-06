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Патриотами считают себя около 80% украинцев

Автор: Александр Белоус

В июле 2021 года подавляющее большинство (81%) украинцев считают себя патриотами страны. Противоположное мнение о себе имеет каждый десятый (12%) житель Украины, а еще 7% - не определились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.

Как отмечают социологи, за последние десять лет самый высокий уровень осознания себя патриотом Украины наблюдался в 2014 году, а самый низкий - годом ранее.

Сравнительно чаще считают себя патриотами Украины молодежь и "сорокалетние" украинцы, городские жители, а также жители западного и центрального регионов.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины происходил в середине августа 2020 года, за проголосовали бы 67,7% граждан.

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патриотизм