Патріотами вважають себе близько 80% українців

Як відзначають соціологи, за останні десять років найвищий рівень усвідомлення себе патріотом України спостерігався в 2014 році, а найнижчий - роком раніше.

Порівняно частіше вважають себе патріотами України Молодь і "сорокарічні" українці, міські жителі, а також жителі Західного і центрального регіонів.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.