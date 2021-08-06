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Патріотами вважають себе близько 80% українців

Автор: Олександр Білоус

У липні 2021 року переважна більшість (81%) українців вважають себе патріотами країни. Протилежну думку про себе має кожен десятий (12%) житель України, а ще 7% - не визначилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.

Як відзначають соціологи, за останні десять років найвищий рівень усвідомлення себе патріотом України спостерігався в 2014 році, а найнижчий - роком раніше.

Порівняно частіше вважають себе патріотами України Молодь і "сорокарічні" українці, міські жителі, а також жителі Західного і центрального регіонів.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Зазначимо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, якби референдум про проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян.

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патриотизм