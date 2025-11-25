Patriot відпрацював по балістиці бездоганно. Ігнат розкрив подробиці роботи ППО вночі

"Сьогодні непроста ніч видалась для Сил оборони, працювали доволі таки напружено, практично всю ніч. Ми мали ракетні атаки двома хвилями, скажем так, і з застосуванням аеробалістичних ракет, також балістика застосовувалась, і крилаті ракети, як морського, так і наземного базування", - зазначив Ігнат.

За його словами, загалом Повітряні сили зафіксували 22 ракети і понад 460 безпілотників. Він зазначив, що ППО впоралася сьогодні непогано із завданнями, які ставило військове керівництво.

"Командувач повітряних сил відзначив багатьох, хто сьогодні показав гарний результат, це і безпілотні дрони сьогодні непоганий дали результат, також пілотована авіація, особливо армійська авіація, сьогодні мають гарні результати, військові сили, ну і всі решта, хто долучився, це і РЕБ, і мобільні вогневі групи", - додав він.

Напрямки нічного удару росіян

Ігнат сказав, якщо говорити про напрями, то Одеса була під серйозним ударом, дуже велика кількість безпілотників саме з акваторії Чорного моря полетіла в напрямку цього регіону.

"І Чернігівщина теж, буквально вся була в червоних кольорах, як то кажуть, в маркерах, якщо на радарах дивитися, дуже багато безпілотників йшло саме через цю область, також Сумська область і інші регіони", - додав він.

Речник також повідомив, що був зафіксований проліт російських дронів, які вкотре порушують кордони інших держав, це і Молдова, і Румунія сьогодні.

Особливості роботи ППО

"Висновки (після сьогоднішньої атаки - ред.) робити ми не можемо так рано, тому що це потребує ретельного дослідження. До речі, сьогодні 3 балістичні ракети, які прямували в напрямку столиці, було збито. Система Patriot відпрацювала сьогодні саме по "Іскандер-М" бездоганно. Також є перехоплення "Кинджала", - підкреслив начальник управління комунікації командування Повітряних сил.

Він підсумував, що по решті ракет, які не попали в статистику збитих, не всі досягли своїх цілей, але не варто зайву інформацію надавати ворогу. Ситуація по цих ракетах уточнюється.