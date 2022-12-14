Patriot для України: стало відомо, скільки батарей Вашингтон може передати Києву

За інформацією джерел, рішення Пентагону про передачу Україні системи ПРО може бути ухвалене цього тижня. Про нього можуть оголосити у четвер, 15 грудня.

Комплекси виділять із запасів Пентагону та перемістять їх із іншої країни.

Попередньо, Україна отримає одну батарею Patriot, яка включає до восьми пускових установок. Кожна з них здатна нести чотири ракети.

Крім того, система включає радар, станцію управління, комп'ютери і генератори. Для її експлуатації та обслуговування потрібно близько 90 осіб, однак із фактичними запусками можуть справити троє фахівців.